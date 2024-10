Diddy tinha sinal secreto para iniciar ‘selvageria’ em festas, diz revista

Após a indicação, as mulheres presentes começavam a se despir, enquanto substâncias ilícitas eram distribuídas pelo ambiente

Jemal Countes/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Parte mais "intensa" começava entre 2h e 3h da manhã



O rapper Sean ‘Diddy’ Combs, de 54 anos, enfrenta graves acusações de abuso sexual, com mais de 100 pessoas relatando experiências traumáticas. Segundo as denúncias, ele teria um método específico para sinalizar o início de comportamentos inapropriados em suas festas, o que resultava na saída de muitos convidados, segundo a revista americana US Weekly. Esse sinal, que ocorria entre 2h e 3h da manhã, marcava o início de uma atmosfera de excessos. Após o sinal, as mulheres presentes começavam a se despir, enquanto substâncias ilícitas eram distribuídas pelo ambiente.

Além disso, garotas de programa, supostamente contratadas por Diddy, eram introduzidas nas festas, intensificando a atmosfera de deboche e desrespeito. As alegações sugerem que o rapper criava um ambiente propício para a exploração sexual. Diddy foi detido no dia 16 de setembro, enfrentando acusações sérias que incluem estupro, agressão e tráfico sexual.

Os relatos indicam que ele não apenas forçava homens e mulheres a se envolverem em relações sexuais, mas também gravava esses abusos com o intuito de extorquir suas vítimas. As investigações em torno de suas ações estão em andamento, e a gravidade das acusações tem gerado grande repercussão na mídia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias