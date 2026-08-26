Morre ator que interpretou clássicos de terror, como ‘It’

Tim Curry enfrentava problemas de saúde havia mais de uma década, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC)

Livro 'It' que inspirou o papel de Pennywise do ator Tim Curry

O ator britânico Tim Curry, famoso por interpretar o Dr. Frank-N-Furter no musical cult “The Rocky Horror Picture Show”, morreu aos 80 anos, informou nesta quarta-feira (26) o site especializado TMZ.

Curry enfrentava problemas de saúde havia mais de uma década, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). O ator morreu em sua casa, em Los Angeles, segundo o TMZ, que cita fontes anônimas.

O britânico, que começou a carreira no teatro em Londres, interpretou primeiro o cientista maluco na peça “Rocky Horror” e depois retomou o papel no filme de 1975, que continua sendo exibido nos cinemas meio século depois.

Curry também atuou na minissérie de televisão “It”, como o sinistro palhaço Pennywise, e nos filmes “Annie”, “Clue” e “As Panteras”.