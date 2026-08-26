Morre ator que interpretou clássicos de terror, como ‘It’
O ator britânico Tim Curry, famoso por interpretar o Dr. Frank-N-Furter no musical cult “The Rocky Horror Picture Show”, morreu aos 80 anos, informou nesta quarta-feira (26) o site especializado TMZ.
Curry enfrentava problemas de saúde havia mais de uma década, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). O ator morreu em sua casa, em Los Angeles, segundo o TMZ, que cita fontes anônimas.
O britânico, que começou a carreira no teatro em Londres, interpretou primeiro o cientista maluco na peça “Rocky Horror” e depois retomou o papel no filme de 1975, que continua sendo exibido nos cinemas meio século depois.
Curry também atuou na minissérie de televisão “It”, como o sinistro palhaço Pennywise, e nos filmes “Annie”, “Clue” e “As Panteras”.
Assuntos
continue lendo
- ‘Jogo só acaba quando termina’: Lito posta vídeo do dia em que recebeu diagnóstico Jovem Pan · há 39 minutos
- Dolly Parton estava internada há quatro dias antes de morrer, diz site Estadão Conteúdo · há 16 horas
- Mulher de Lito Sousa diz que estudos não têm vaga para tratamento experimental Estadão Conteúdo · há 1 dia
- Em SP, Terry Crews se derrete pela comida brasileira e diz que é ‘filho do Brasil’ Estadão Conteúdo · há 3 dias