Morre ator Roberto Guilherme, da ‘Turma do Didi’, aos 84 anos

Artista ficou conhecido por interpretar o Sargento Pincel na extinta atração da Globo

Divulgação/Globo Roberto Guilherme interpretou o Sargento Pincel em 'A Turma do Didi'



O ator Roberto Guilherme, conhecido por viver o personagem Sargento Pincel em “Os Trapalhões”, morreu aos 84 anos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 10, nas redes sociais do artista. A causa da morte não foi divulgada. No Instagram, a família de Roberto postou uma imagem em que ele aparece sorrindo em uma praia e, na legenda, o homenageou: “Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre! Aos fãs, obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês”. O artista viveu o Sargento Pincel por mais de 30 anos, começando em “Os Trapalhões” e concluindo em “A Turma do Didi”, ambos da Globo. Ele também participou do “Zorra Total” e do filme “Simão, o Fantasma Trapalhão”. Filha de Renato Aragão, com quem Roberto contracenou por anos, Lívia Aragão declarou: “Ainda sem acreditar”.

Os atores que passaram pelo elenco do extinto “A Turma do Didi” prestaram suas homenagens. André Segatti comentou: “Meu amigo querido, que Deus abençoe toda sua família linda e conforte todos os corações, que sua passagem seja linda e abençoada como tudo que você sempre fez aqui conosco, fica o amor e a eterna saudade de suas divertidas brincadeiras, e como foi bom e maravilhoso conviver e aprender com você, gratidão por tudo e por tantos momentos geniais”. Tadeu Mello escreveu: “Que Deus receba Guilherme com toda sua luz”. Daniel Del Sarto demonstrou que foi pego de surpresa: “Como assim?????? Meu Deus! Que os anjos recebam com aplausos esse grande homem e grande artista”. No último dia 29 de setembro, Roberto esteve com Dedé Santana. Ao postar uma foto com o ex-Trapalhão, o ator escreveu: “Muito assunto para colocar em dia (risos).Valeu, compadre, pela visita”.