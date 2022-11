Hadballa quebra o silêncio e diz que briga com Vini começou após atitude de Lucas Santos

Ex-BBB registrou Boletim de Ocorrência, fez exame de corpo de delito e levou dois pontos

Reprodução/Instagram/hadsonnery_oficial Hadballa registrou um Boletim de Ocorrência após se envolver em briga na Record



O ex-BBB Hadson Nery, mais conhecido como Hadballa, deu sua versão sobre a briga que aconteceu durante a gravação da atração “Celeiro da Justiça”, na Record TV. Ele levou dois pontos da região da sobrancelha ao se envolver em uma briga com o ex-participante de “A Fazenda 14”, Vini Buttel. Segundo Hadballa, a confusão começou por causa de um comentário feito por Lucas Santos, que também participou do reality da Record e estava gravando o programa. “Ele falou que sou agressor, que tenho uma medida protetiva por agredir uma mulher. Isso não existe, nunca existiu. A medida protetiva existiu, mas hoje ela é revogada porque não consta agressão, só que isso me toca muito, fiquei um pouco estressado e perguntei se ele tinha coragem de falar novamente. Puxei meu celular e comecei a gravar. Falei: ‘Seu merda, repete aí se você é homem’. [Ele] disse que foi a internet que falou e começou a mudar o assunto”, contou o ex-BBB em um vídeo divulgado pelo Em Off.

O atrito entre os dois foi ficando mais acalorada e Vini decidiu sair em defesa do ex-Carrossel. “Como a gente estava discutindo muito perto um do outro, o Vini passou por trás dele [Lucas], botou a mão no meu peito e me empurrou. Eu disse: ‘Tira a mão do meu peito’. Foi quando eu abaixei o celular e ele me agrediu com um soco. Não esperava o soco dele. Logo em seguida tive minha reação”, afirmou. Com o olho sangrando, Hadballa foi levado para o ambulatório da Record e recebeu os primeiros socorros. Na sequência, ele acionou sua advogada e foi para a delegacia. Nos stories do Instagram, ele mostrou que tinha registrado um Boletim de Ocorrência. “Estou tomando as providências cabíveis. Logo, logo vocês vão saber de toda a verdade. Estou indo agora fazer [o exame] de corpo de delito, vou fazer o curativo no hospital”, disse o ex-BBB antes de seguir para o hospital e fazer o curativo. Em nota, a assessoria de Vini deu outra versão e disse que “durante toda a gravação, Hadson Nery ficou provocando” e chamando tanto ele quanto Lucas de “merda”.

“Quase no final da gravação, começou uma discussão maior onde o Hadson Nery foi para agredir Lucas Santos. Vini entrou no meio com o intuito de encerrar a briga pedindo calma e Hadson partiu para cima dele. Houve uma briga e providências serão tomadas”, informou a equipe do ex-Fazenda. Sem citar o nome de Hadson, a assessoria de Lucas também emitiu uma nota sobre o caso e disse que Hadballa se excedeu “em uma das brincadeiras” do programa humorístico e começou a ter atitudes agressivas. “Repudiamos qualquer tipo de violência física ou moral que leve a prejudicar a honra, a moral e os bons costumes de qualquer ser humano, principalmente as atitudes tomadas com o intuito de chamar a atenção da mídia. Lucas neste momento está abalado psicologicamente com o ocorrido”.