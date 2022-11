Sophie Charlotte cai no choro ao falar de filme sobre Gal Costa: ‘Queria tanto que ela tivesse visto’

Atriz interpreta a cantora, que morreu aos 77 anos, no longa ‘Meu Nome é Gal’, que está em fase de pós-produção e deve estrear em 2023

Reprodução/Globo Sophie Charlotte chorou no 'Encontro' ao falar sobre a morte de Gal Costa



Intérprete de Gal Costa no cinema, a atriz Sophie Charlotte caiu no choro ao falar sobre a morte da cantora no “Encontro” desta quinta-feira, 10. O longa “Meu Nome é Gal” está em fase de pós-produção e tem estreia prevista para 2023. “Esse filme foi feito para ela. Para ela ver, para ela curtir, para o Brasil poder reverenciar um pedaço da vida que não está tão registrado em imagem. Amo demais a Gal. Ela é imensa, queria tanto que ela tivesse visto”, declarou a atriz, que não conteve a emoção. Durante sua preparação para o filme, Sophie teve contato com Gal e fez um mergulho na história da cantora, que morreu aos 77 anos na última quarta-feira, 9. “Foi a maior vivência, a maior alegria da minha vida, a Gal me deu muitos amigos novos e a Bahia. Ela é um pilar, ela é fundamental, ela ajudou a inventar o Brasil que eu acredito, que amo. A sua revolução através do canto, cabelo, pernas, gritos, agudos. Ter a honra de viver esse sonho com a bênção de Gal foi tudo, foi ganhar de presente uma estrela para guardar no meu peito para sempre. Estou eternamente ligada a ela.” A atriz disse que se divertiu muito nas gravações do longa e deixou claro que sua expectativa para o filme está alta: “Aproveitei cada segundo porque foi uma coisa impossível de se imaginar viver a minha ‘ídola’ maior, a minha estrela mais brilhante. A obra de Gal é ímpar. Esse quarteto [formado] com Gil, Caetano, Maria Bethânia, eles são meus ídolos”.