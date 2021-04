Morre atriz Helen McCrory, de ‘Harry Potter’ e ‘Peaky Blinders’, aos 52 anos

A atriz inglesa Helen McCrory morreu aos 52 anos após uma luta contra o câncer. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira, 16, pelo marido da artista, Damian Lewis. “Estou com o coração partido em anunciar que, após uma batalha heroica contra o câncer, a bela e poderosa mulher que é Helen McCrory morreu pacificamente em casa, cercada por uma onda de amor de amigos e familiares. Ela morreu enquanto vivia. Destemidamente. Deus, nós a amamos e sabemos a sorte que temos de tê-la em nossas vidas. Ela brilhou tão intensamente. Agora vá, pequenina”, escreveu Damian no Twitter. Entre os papéis de destaque da carreira da atriz estão Narcissa Malfoy, mãe de Draco Malfoy (Tom Felton), na franquia “Harry Potter”, e Polly Gray na série “Peaky Blinders”.

A autora JK Rowling, responsável por criar o universo de “Harry Potter”, prestou uma homenagem a Helen no Twitter: “Estou arrasada. Ela era uma atriz extraordinária e uma mulher maravilhosa que nos deixou muito cedo. Minhas mais profundas condolências à família dela, especialmente ao marido e aos filhos”. Durante sua carreira, Damian ganhou vários prêmios, incluindo o London Film Critics Circle e o Broadcasting Press Guild Awards. Além dos papéis na televisão e no cinema, a artista também construiu uma carreira no teatro, e, em 1995, foi eleita a estreante mais promissora no Shakespeare Globe Awards por seu papel em “Macbeth”.

I’m devastated to learn of the death of Helen McCrory, an extraordinary actress and a wonderful woman who’s left us far too soon. My deepest condolences to her family, especially her husband and children. Simply heartbreaking news.

