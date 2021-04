Sarah comenta foto de Rodolffo após briga no ‘BBB 21’ e fãs reagem: ‘Não se preserva’

A ex-BBB chamou o cantor sertanejo de ‘príncipe do cerrado’ e ele respondeu usando um emoji

Reprodução/Instagram/sarah_andrade/irodolffo/16.04.2021 Sarah fez um comentário em uma foto que Rodolffo postou nas redes sociais



Parece que Sarah quer se reconciliar com Rodolffo, após sair do “BBB 21” magoada com o cantor. Esse burburinho começou nas redes sociais nesta sexta-feira, 16, após a consultora de marketing deixar um comentário em uma foto postada pelo sertanejo no Instagram. “Aôooo príncipe do cerrado!!!”, escreveu Sarah na publicação. Rodolffo respondeu apenas com um emoji, dando a entender que estava de olho na ex-sister. O comentário não passou despercebido pelos fãs, que logo começaram a comentar sobre o assunto no Twitter. “A Sarah só pode estar zoando com a nossa cara, né?”, questionou um seguidor. “Ela não se preserva”, comentou outro. “Chocada que a Sarah comentou a última foto do Rodolffo”, acrescentou mais um.

Vale lembrar que a ex-BBB, que foi de uma das favoritas a uma das participantes mais criticadas da edição, ficou decepcionada com o cantor por ele ter votado nela. Sarah considerava Rodolffo um aliado e, quando deixou a casa mais vigiada do Brasil, disse durante sua participação no “Mais Você”, que não sabia como sua seria a relação com o sertanejo fora do jogo, pois ainda estava chateada. A dupla de Israel votou na consultora de marketing porque ela não contou para ele que Gilberto o indicaria ao paredão e ele foi pego de surpresa com a indicação do líder no programa ao vivo. Sarah e chegou a discutir com Rodolffo durante uma votação aberta, eles até tentaram conversar na casa, mas não se entenderam.

A SARAH COMENTOU NA FOTO DO RODOLFFO, ELA NÃO SE PRESSERVA pic.twitter.com/3D1NKvt4aT — kauã.💃🏻 (@kauacomentss) April 16, 2021

Sarah comentou na foto do Rodolffo puta que pariu eu tô surtandoooooooo🙃😫😫😫😫 — p â m. 🍼 (@eumoreirapam) April 16, 2021

a sarah só pode estar zuando com a nossa cara né, ela foi lá e comentou na foto do rodolfo, se ela não comentar nada na foto da ju quando ela sair eu vou surtar — duda🤍🌵🌙 (@duudacoments) April 16, 2021

meu celular vibrando mais que vibrador, quando vou ver era o povo avisando que a sarah comentou na foto do rodolffo kkkkkkkk — pati (@patricia_elisss) April 16, 2021

chocada que a sarah comentou a última foto do rodolffo — giulia (@weedanitta) April 16, 2021