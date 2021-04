Gravação de ‘A Praça é Nossa’ é interrompida após caso de Covid-19 ser descoberto no SBT

O elenco voltou para o estúdio nesta semana e só foi possível realizar um dia de gravação

Reprodução/SBT/16.04.2021 Carlos Alberto de Nóbrega apresenta o humorístico 'A Praça é Nossa'



As gravações dos programas inéditos do humorístico “A Praça é Nossa” precisaram ser interrompidas logo na primeira semana em que retornaram ao estúdio, isso porque um dos integrantes da atração descobriu no SBT que está com Covid-19. “Na terça-feira, 13, a gravação aconteceu normalmente, pois todos os testes deram negativo. Ontem [quinta-feira, 15], teria gravação novamente com outros participantes do programa, mas um deles testou positivo. Por precaução, todos foram dispensados e o SBT decidiu adiar a gravação”, explicou a assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos à Jovem Pan. A atração é comandada por Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos, foi internado em fevereiro deste ano e tomou a segunda dose da vacina no começo de abril.

A ideia do SBT era gravar toda terça e quinta para sempre deixar um programa de gaveta, já que a atração é semanal, mas a emissora preferiu preservar o elenco, mesmo seguido as medidas de segurança. “Todos [os funcionários] precisam fazer o teste antes de entrar no estúdio. Chegou no SBT, tem que ir direto para o ambulatório. Seguimos todos os protocolos”, informou a assessoria da emissora. “A Praça é Nossa” também ia voltar com dois bancos para evitar a aproximação dos atores. O participante do programa, cujo nome foi preservado, não estava apresentando sintomas e foi surpreendido ao testar positivo para a doença no SBT.