Christopher Tolkien, filho de J.R.R. Tolkien, morre aos 95 anos

Christopher Tolkien, filho de J.R.R Tolkien, morreu nesta quinta-feira (16), aos 95 anos. Segundo a imprensa internacional, ele passou mal na noite de ontem e foi internado em um hospital de Draguignan, cidade francesa onde vivia, mas não resistiu.

Christopher era o filho mais novo do autor e criador da mitologia de “O Senhor dos Anéis”. Após a morte do pai, o caçula foi o responsável pela compilação de importantes obras de Tolkien. “O Silmarillion”, “Contos inacabados” e a série “História da Terra Média” fazem parte da obra póstuma de J.R.R Tolkien editadas e publicadas por seu filho.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x

