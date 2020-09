DJ Erick Morillo, do hit ‘I like to move it’, é encontrado morto em Miami

Autor da música que ficou eternizada na animação ‘Madagascar’ era acusado de agressão sexual

Reprodução/Instagram Erick Morillo, que era de família colombiana, tinha 49 anos



O produtor musical e DJ Erick Morillo foi encontrado morto em sua casa em Miami Beach, nos Estados Unidos, aos 49 anos, informou a polícia da cidade nesta terça-feira (1º). Em comunicado, o porta-voz da corporação, Ernesto Rodriguez, disse que “as circunstâncias em torno da morte não são claras” e que o caso está nos “estágios iniciais da investigação”. Morillo é autor do hit “I Like to Move It”, de 1993, interpretado pelo rapper Mark Quashie e que, em 2005, foi utilizado na trilha sonora da animação “Madagascar“.

Nas redes sociais, fãs descreveram o DJ como um dos maiores do gênero house. “Sem dúvida, Erick Morillo teve um forte impacto na indústria musical, em todo o mundo, mas talvez em nenhum outro lugar mais do que em Ibiza, na Espanha”, escreveu o portal White Isle Ibiza ao anunciar o falecimento. Morillo lançou um total de 12 produções entre 2018 e 2020. A mais recente, “Afrotech”, foi uma colaboração com o americano Antranig.

O artista, de família colombiana, chegou a ser preso há um mês pela polícia de Miami, sob acusações de agressão sexual. Segundo fontes oficiais, Murillo foi denunciado por uma mulher que disse ter acordado “nua” em uma sala ao lado do DJ e sem consentimento prévio.

*Com EFE