Morre estilista espanhol Paco Rabanne aos 88 anos

Ele morreu em sua casa na França, mas a causa não foi divulgada; artista conquistou o mundo da moda com suas criações futuristas

Frederick FLORIN / AFP Estilista Paco Rabanne morreu aos 88 anos



O estilista espanhol Paco Rabanne morreu aos 88 anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 3, nas redes sociais da marca que criou: “A Casa de Paco Rabanne deseja homenagear nosso visionário designer e fundador que faleceu hoje aos 88 anos. Entre as figuras da moda mais seminais do século 20, seu legado permanecerá uma constante fonte de inspiração”. A causa da morte ainda não foi divulgada e, segundo a imprensa internacional, ele estava em sua casa na Bretanha, França, quando morreu. Nome conhecido na moda e também na perfumaria, Francisco Rabaneda Cuervo nasceu em Pasaia, País Basco, no dia 18 de fevereiro de 1934. O renomado estilista espanhol deixou sua marca nas passarelas com suas criações futuristas, que conquistou o público a partir da década de 1960.

Apaixonado pela França, ele se exilou no país durante a Guerra Civil. Estudou arquitetura na Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris e usou a criatividade para criar peças utilizando os mais diversos materiais, além de se preocupar com a questão de volume e espaços. Os primeiros passos na arte da moda foram desenhando acessórios para coleções de alta-costura de marcas como Nina Ricci, Balenciaga, Givenchy e Pierre Cardin. Logo estaria exibindo suas próprias criações. Mas foi só em 1989, na Nuit du Chocolat, que ele impactou o público ao mostrar um vestido de chocolate. Pensando além das passarelas, Paco Rabanne investiu em uma marca de perfume com seu nome. Chegou a criar fragrâncias especialmente para o Rock in Rio em 2011, as Black XS Rock in Rio.

*Com informações do Estadão Conteúdo.