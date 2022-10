Morre filho do ator Tim Roth aos 25 anos, vítima de câncer

Cormac Roth era músico e revelou que tinha sido diagnosticado com doença em novembro de 2021

David Niviere/Abaca pPress/Reuters Cormac Roth, filho de Tim Roth, tinha 25 anos e morreu vítima de câncer



Filho do ator Tim Roth, de “Mulher-Hulk”, o músico Cormac Roth morreu aos 25 anos vítima de câncer. O anúncio foi feito pelos familiares do artista nesta segunda-feira, 31. Cormac “morreu pacificamente nos braços de sua família que o amava e o adorava” em 16 de outubro, foi informado em um comunicado, que também destacou que “ele manteve sua sagacidade e humor perversos” até o fim. “A dor vem em ondas, assim como as lágrimas e risos, quando pensamos naquele menino lindo ao longo dos 25 anos e 10 meses em que o conhecemos”, declarou a família, que definiu o músico como “uma criança irreprimível, alegre, selvagem e maravilhosa”. “Apenas recentemente um homem. Nós o amamos. Nós o levaremos conosco aonde quer que formos.” Formado pelo Bennington College, Cormac era guitarrista, compositor e produtor. Ele revelou em sua conta do Instagram que havia sido diagnosticado com câncer de células germinativas estágio 3 em novembro de 2021. “Ele tirou metade da minha audição, sessenta quilos de peso, minha confiança, e continuará seu caminho assassino até que eu consiga pará-lo de alguma forma e matá-lo. Mas isso não tirou minha vontade de sobreviver, ou meu amor por fazer música. Ainda não me derrubou”, disse o músico na época. Ele também alertou sobre a importância de consultar um médico regularmente. Cormac deixa os pais, Tim e Nikki Roth, e o irmão, Hunter Roth.

*Com informações do Estadão Conteúdo.