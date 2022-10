Ator Lee Ji Han morre aos 24 anos em trágica festa de Halloween na Coreia do Sul

Agências do artista confirmaram que ele está entre os 153 mortos; ele ficou conhecido por participar do ‘Produce 101’, reality show que busca cantores para formar banda de K-pop

Divulgação/Mnet Lee Ji Han participou do reality show 'Produce 101', da emissora sul-coreana Mnet



O ator e cantor Lee Ji Han foi uma das vítimas da tragédia que deixou ao menos 153 mortos durante uma festa de Halloween em Seul, na Coreia do Sul. O artista tinha 24 anos e ficou conhecido por participar da segunda temporada de “Produce 101”, reality show em que os participantes competem para conquistar uma vaga em um grupo de K-pop, e por participar da série coreana “Today Was Another Nam Hyun Day”. Os rumores de que havia uma celebridade entre as vítimas do incidente foram confirmados pela 935 Entertainment, uma das agências que cuidava da carreira do ator. “É verdade que Lee Ji Han faleceu devido ao acidente em Itaewon em 29 de outubro. Também esperávamos que não fosse verdade e ficamos muito chocados ao ouvir a notícia. A família está sofrendo imensa dor agora, então estamos sendo muito cautelosos. Que ele descanse em paz”, disse em um comunicado divulgado pelo site britânico Metro.

A empresa também pediu aos fãs que enviassem “uma despedida calorosa” para Lee. A 9ato Entertainment, outra agência do cantor, também se manifestou: “Gostaríamos de expressar nossas mais profundas condolências à sua família, que está triste com a súbita notícia trágica, também a todos que o amavam. Lee Ji-han sorria brilhantemente ao nos cumprimentar. Ele tinha energia pura e positiva com grande paixão por atuar. É muito difícil acreditar que não podemos mais vê-lo”. No último sábado, 29, uma festa em Seul terminou com diversas mortes e feridos. De acordo com Choi Sung-beom, chefe do Corpo de Bombeiros de Yongsan, “o alto número de vítimas resultou do fato de que muitos foram pisoteados durante o evento de Halloween” em um beco estreito.