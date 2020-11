Morre Francisco, pai de Zezé Di Camargo e Luciano, aos 83 anos

O pai dos sertanejos foi a inspiração para o filme ‘Dois Filhos de Francisco’

Reprodução/Instagram/zezedicamargo Francisco era pai de Zezé Di Camargo e mais sete filhos



Morreu na madrugada desta terça-feira, 24, Francisco Camargo, pai dos sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano, aos 83 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a assessoria de imprensa de Zezé disse à Jovem Pan que “ele vinha lutando pela vida” e que os últimos meses foram delicados. Conhecido como Seu Francisco, a história do homem simples que acreditava no talento dos filhos foi parar no cinema em 2005 e virou um sucesso de bilheteria. Em 2017, a história voltou a ser contada no musical “Dois Filhos de Francisco”, mesmo nome do filme. O pai de Zezé foi o responsável para a música É o Amor estourar nas rádios e tornar o cantor conhecido em todo o país, para isso, Francisco juntou dinheiro e deu moedas para seus colegas de trabalho ligaram na principal rádio de Goiânia na época e pedir a música que marcou a carreira do sertanejo. Ele deixa a esposa, Helena Siqueira de Camargo, de 75 anos, oito filhos e 10 netos. O velório acontecerá em Goiânia às 10h e o sepultamento às 17h.