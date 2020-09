Leo Dias: Luciano vai lançar álbum de música gospel a pedido da mãe

Leo Dias e Ligia Mendes comentaram sobre o primeiro trabalho solo da dupla com Zezé di Camargo no Tô na Pan desta quinta-feira (17)

Reprodução/Instagram/carmargoluciano Luciano Camargo deve divulgar primeiro trabalho solo em 16 de outubro nas plataformas digitais



O sertanejo Luciano surpreendeu os fãs ao anunciar um álbum gospel na última quarta-feira (16). O Tô na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, recebeu os jornalistas Dudu Guimarães e Gabriel Perline nesta quinta-feira (17) para comentar essa novidade do mundo da música. O álbum “A Ti entrego” terá 15 faixas, entre regravações e canções inéditas, e será o primeiro trabalho solo da dupla de Zezé di Camargo. Luciano já ressaltou que o projeto não significa o fim da parceria com o irmão, mas é um trabalho pessoal realizado a pedido da mãe. “Pedido de mãe é uma coisa que não se nega. Por mais que ele não estivesse nessa vibe, com a mãe pedindo, ele falou sim”, analisou Guimarães.

“Há rumores antigos sobre separação da dupla, que eles estavam em situação complicada, e a ideia não era separar a dupla para o Luciano seguir no gospel, e sim seguir carreira solo no sertanejo mesmo”, disse Perline. O álbum gospel de Luciano deve ser lançado em 16 de outubro nas plataformas digitais. “Último dia de gravação. ‘Eu me submeto e me rendo ao teu querer, faça tua vontade, eu me entrego a você cumpra em mim teus planos teus sonhos agora são os meus me toma em teus braços eu te amo Deus'”, escreveu Luciano em legenda de foto no estúdio publicada no Intagram.

Reveja o Tô na Pan na íntegra: