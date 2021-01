Morre George Gerdes, ator de ‘Bosch’, ‘Arquivo X’ e ‘Seinfeld’, aos 72 anos

Artista teve um aneurisma cerebral na véspera de ano novo e acabou morrendo no dia 1º de janeiro

Reprodução George Gerdes esteve em séries como 'Grey's Anatomy' e 'Bosch'



O ator, cantor e compositor George Gerdes morreu, aos 72 anos, em um hospital da Califórnia, nos Estados Unidos. O artista sofreu um aneurisma cerebral na véspera de ano novo, acabou não resistindo e faleceu no dia 1º de janeiro. A notícia foi confirmada nesta segunda-feira, 4, pela companheira do ator, Judy Johns, ao The Hollywood Reporter. O ator soma inúmeros papéis e esteve no elenco de séries como “Arquivo X” e “Bosch”, na sitcom “Seinfeld” e em espetáculos da Broadway como “A Few Good Men”. O trabalho mais recente foi em 2020, quando interpretou o presidente Dwight Eisenhower no drama de ficção científica de Christopher Munch, “The 11th Green”. Ele apareceu em episódios de “Grey’s Anatomy”. No Twitter, a estrela da série “Bosch”, da Amazon Prime, Titus Welliver comentou sobre a perda do ator no Twitter: “George Gerdes partiu. Um ator dos atores e homem profundamente gentil. Fique em paz, irmão”. Além de atuar, o artista também gravou alguns álbuns e suas composições chegaram a chamaram a atenção de um crítico do The New York Times em 1978. Mesmo com a música na veia, seu grande sonho era ser ator e estar na televisão.