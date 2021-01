Flavia Pavanelli desativa o Twitter após post antigo sobre o ‘BBB’ gerar polêmica

Influenciadora digital virou assunto após chamar André Martinelli de ‘viad*’ em publicação de 2013

Reprodução/Instagram/flaviapavanelli Flavia Pavanelli desativou sua conta no Twitter



A possível participação de Flavia Pavanelli no “BBB 21” movimentou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, e o nome da influenciadora digital foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Como de costume, os usuários da rede social começaram a procurar por posts antigos de Flavia falando do reality show e encontram um tweet de 2013 em que ela escreveu o seguinte: “Esse André do BBB só pode ser viado cara, só pode”. A antiga declaração da influencer logo começou a ser comentada. “Pavanelli já foi cancelada antes de entrar no BBB”, postou um seguidor. “Pronto. Agora o povo vai se basear em passado”, escreveu outro. “A menina nem entrou e já está causando polêmica! Que venha o BBB 21”, acrescentou mais um. Após a postagem que fala do modelo André Martinelli ganhar repercussão, Pavanelli decidiu desativar sua conta no Twitter. Isso só aumentou os rumores de que ela vai entrar na casa mais vigiada do Brasil e não quer se envolver em polêmicas. Toda a especulação que a influenciadora por ser uma das participantes do grupo “camarote” começou quando ela apareceu nos stories do Instagram arrumando as malas.