Morre influenciadora Flávia Big Big aos 26 anos em Natal

Artista trans ficou famosa na internet com vídeos que viraram meme; ela foi internada em março

Reprodução/Instagram/flaviabigbig_ Flávia Big Big ficou famosa na internet com vídeos de humor que viraram memes



A influenciadora trans Flávia Big Big morreu aos 26 anos, em Natal, no Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 8, por Fabíola Gomes, irmã da jovem. “Obrigada a todos que estavam orando por nossa irmã. O sofrimento de nossa Big acabou, ela agora está com Papai do Céu”, publicou nos stories do Instagram. No início de março, a influenciadora postou uma foto no hospital e informou aos fãs que estava internada. Flávia foi diagnosticada recentemente com câncer e, no dia 1º de fevereiro, começou a sentir cansaço e a ter febre. Ao ir ao hospital, ela soube que os sintomas não tinham relação com o câncer e descobriu que também estava com problemas no pulmão e com anemia. Handson Silva, influenciador responsável por divulgar vários vídeos de Flávia que viraram meme, postou stories nesta manhã dizendo: “Me diz que é mentira, Senhor. O que está acontecendo, gente?”. Fãs da influenciadora também lamentaram sua morte nas redes sociais e a tag “descanse” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Flávia Big Big, sempre será lembrada! Descanse em paz, diva”, comentou uma pessoa. “Estou muito abalada… descanse em paz”, escreveu outra. A Jovem Pan entrou em contato com o Hospital Universitário Onofre Lopes, local em que Big Big estava internada, mas ainda não obteve retorno.

Flávia big big, sempre será lembrada!

Descanse em paz diva 🖤pic.twitter.com/7GetvVGQTY — 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒́ 🖤 (@whoandred) May 8, 2023

vc sempre será lembrada, descanse em paz lenda 🖤🖤 pic.twitter.com/2wDACnAwpY — leozy (@leotakestwo) May 8, 2023

To mt abalada… Descanse em paz pic.twitter.com/ki4CJToD0w — malu (@malubandeiran) May 8, 2023