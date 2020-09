Morre Jackie Stallone, mãe de Sylvester Stallone, aos 98 anos

Mãe de astro de Hollywood fez carreira como promoter da liga de luta livre feminina GLOW, nos anos 80

Reprodução/Instagram Sylvester Stallone é um dos três filhos de Jackie, mas a irmã dele, Toni D'Alto, morreu em 2012



Jacqueline Frances Stallone, mais conhecida como Jackie Stallone, a mãe do ator Sylvester Stallone, morreu aos 98 anos. As informações foram divulgadas pelo portal TMZ na segunda-feira (21), mas a data e a causa da morte não foram confirmadas pelo veículo. Jackie fez carreira como promoter de luta livre feminina, além de trabalhar como astróloga e dançarina. Sylvester é um dos três filhos que ela teve: Jackie também era mãe do cantor Frank Stallone e a atriz Toni D’Alto, que morreu em 2012 de câncer no pulmão, aos 48 anos.

Jackie brilhou na década de 1980 ajudando na promoção da liga de luta livre feminina GLOW (siga de Gorgeous Ladies of Wrestling). A história das mulheres da liga foi retratada pela série “Glow”, da Netflix. A mãe de Stallone era ativa nas redes sociais e seu perfil no Instagram conta com 26 mil seguidores, no qual ela frequentemente compartilhava fotos antigas ao lado dos filhos, em especial de Sly no ápice de sua carreira. O ator até o momento não se manifestou sobre a morte da mãe.