Anitta alerta sobre riscos de trombose após finalizar tratamento: ‘Doença muito grave’

Em junho, cantora precisou ser internada para diagnóstico da doença, que tratou nos últimos meses

Reprodução/Instagram/anitta Anitta celebrou fim do tratamento após três meses de acompanhamento médico



Anitta fez uma série de stories neste domingo (20) para dizer que terminou o tratamento contra trombose, doença da qual precisou ser internada em junho deste ano, no hopital da Rede D’Or, no Rio de Janeiro. “Gente, foi um pedido da minha doutora aqui dizer que a trombose é uma doença tratável, curável. Tem sim risco de morte. Muitas pessoas são diagnosticadas e não fazem o tratamento até o final e mata real, de verdade, dá embolia pulmonar, enfim, uma série de riscos”, enfatiza.

Anitta ressalta que não é médica e que não sabe explicar tecnicamente o estado de saúde, mas alerta: “Se o coágulo chega no cérebro, no pulmão, mata de verdade”. A cantora também contou que a trombose precisa de acompanhamento sério e regular. “É diagnosticável, é tratável. Demora o tratamento. Demorei três meses para completar meu tratamento, mas tem que fazer ele direitinho porque aí dá tudo certo. É uma doença muito grave, então, tem que se cuidar. Está tudo bem comigo. Estou 100% ‘eliminada’, gente”, finaliza sorrindo. Na semana passada, Anitta divulgou sua próxima aposta mundial, “Me Gusta”, parceria com os rappers Cardi B e Myke Towers.

*Com Estadão Conteúdo