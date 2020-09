‘The Batman’ retoma gravações após Robert Pattinson cumprir quarentena por Covid-19

Presença de ator no set ainda não foi confirmada, mas Warner garantiu que produção voltou a gravar na Inglaterra

Reprodução/YouTube Robert Pattinson foi diagnosticado com o novo coronavírus no início do mês



Duas semanas após ser diagnosticado com Covid-19, Robert Pattinson foi liberado para retomar as gravações de “The Batman“. O filme teve a produção suspensa no início do mês com a confirmação de que “um membro da equipe” tinha contraído a doença. Apesar da Warner não confirmar quem era a pessoa, a revista Variety apurou que Pattinson, intérprete do protagonista, era quem estava doente. Além do astro, demais pessoas que tiveram contato próximo com ele também ficaram em quarentena. “Depois de um hiato para precauções de quarentena da Covid-19, a gravação de ‘The Batman’ na Inglaterra agora retornou”, informou um porta-voz da Warner à publicação americana.

Sem Pattinson no set, o Daily Mail reportou que o diretor Matt Reeves estaria adiantando cenas com dublês e demais que não exigissem a presença do ator. Mas a Variety afirma apenas que “cenários foram construídos” nos últimos dias, já que as “câmeras efetivamente pararam de rodar”. Esta foi a segunda paralisação nas gravações de “The Batman”, que teve início dias antes do pico da pandemia no Reino Unido, em março. Apesar disso, tanto Reeves quanto a Warner seguem confiantes de que a produção não sofrerá atrasos para chegar aos cinemas. O filme tem previsão de estrear em 2021.