Morre James Caan, do sucesso ‘O Poderoso Chefão’, aos 82 anos

Ator foi indicado ao Oscar por sua atuação como Sonny Corleone; causa da morte não foi divulgada

Reprodução/Twitter/James_Caan James Caan fez sucesso como Sonny Corleone em 'O Poderoso Chefão'



O ator James Caan morreu na última quarta-feira, 6, aos 82 anos. O anúncio foi feito nesta quinta, 7, pelas redes sociais do artista: “É com grande tristeza que informamos o falecimento de Jimmy na noite de 6 de julho. A família agradece a manifestação de amor e sinceras condolências e pede que continuem respeitando sua privacidade durante este período difícil”. A causa da morte não foi divulgada. James fez sucesso ao participar do primeiro filme da trilogia “O Poderoso Chefão”, em 1972. No longa, ele interpreta Sonny Corleone, filho mais velho de Vito Corleone (Marlon Brando). A atuação no longa rendeu a ele uma indicação ao Oscar na categoria Melhor Ator Coadjuvante. Ele também esteve no no segundo filme da trilogia, lançado em 1974, e no elenco dos longas “Louca Obsessão”, “Um Duende em Nova York”, “Profissão: Ladrão” e “O Jogador”. Nascido em Nova York, James começou a carreira artística no teatro e sua estreia na TV aconteceu em 1961, na série “Naked City”. Já no cinema, seu primeiro papel foi em “Irma la Douce”, em 1963.