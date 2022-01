Vítima de acidente de carro envolvendo Arnold Schwarzenegger revela ser muito fã do ator

Habiba Muminova, que machucou a coluna na colisão, disse que pensou estar alucinando ao ver o artista saindo do seu veículo

Reprodução/Instagram/schwarzenegger Arnold Schwarzenegger se envolveu em um acidente de carro em Los Angeles, nos EUA



Uma das vítimas do acidente de carro envolvendo o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger é uma grande fã do artista. Habiba Muminova dirigia um dos carros que foram atingidos no acidente que aconteceu na última sexta-feira, 21, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em entrevista ao TMZ, ela disse que achou que estava “alucinando” quando viu Arnold sair do seu veículo após a colisão. Ela contou que o artista é um dos seus atores favoritos e, ao se deparar com o ídolo, disse: “Deus o abençoe”. Habiba trabalha levando pacientes a consultas médicas e estava exercendo seu ofício quando acabou envolvida no acidente.

A vítima relatou que estava esperando no farol vermelho quando o veículo do ator atingiu um carro e, logo em seguida, a parte traseira do veículo de também colidiu com o seu veículo, causando um forte solavanco. O impacto foi tão forte que Habiba achou que tinha quebrado a coluna. Com sua porta bloqueada, ela precisou sair do carro pelo lado do passageiro e foi aconselhada a procurar um hospital. Sentindo dor na coluna, a vítima segue sendo acompanhada por um médico. A maior preocupação dela agora é com o seu trabalho, pois precisa do carro e o veículo está muito danificado. De acordo com o TMZ, fontes policiais disseram que as autoridades locais acreditam que Arnold causou o acidente, porém ele não foi multado.