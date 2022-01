Fora do ‘BBB 22’, Luciano fala sobre ser famoso e Ana Maria alerta: ‘Fama não cai do céu’

Bailarino acredita que o fato dele ser bem resolvido e ter claro seu objetivo assustou no reality

Reprodução/Globo Luciano, do 'BBB 22', falou que desde os 10 anos ele deseja ser rico e famoso



Primeiro eliminado do “BBB 22”, Luciano tomou café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você” nesta quarta-feira, 26. Assim como dentro do reality, o bailarino voltou a dizer que quer ser uma celebridade. “Minha meta sempre foi clara desde os 10 anos, sempre quis ser rico e famoso”, comentou. Esse desejo pela fama surgiu em casa por incentivo de sua mãe. “Ela sempre sentiu muito orgulho de mim. Hoje, minha mãe disse que não interessa o que os outros estão falando, para ela eu sou famoso sim”, contou. O fato do bailarino querer uma fama nível Beyoncé virou piada aqui fora e dentro da casa mais vigiada do Brasil, o assunto também gerou comentários de alguns participantes. “Acho que isso incomodou não pela fama, mas pelo fato de eu ter certeza do que eu quero. Muitas pessoas não sabem o que quer e quando uma pessoa bem resolvida está na frente dela, assusta.”

Jade Picon foi uma das participantes que achou Luciano prepotente por falar tanto sobre querer ser famoso. “Essa fala vindo de uma pessoa como a Jade, que tem milhões de seguidores, fica contraditório. Seria ideal para uma pessoa no patamar dela me dar um conselho, porém o que ela fez foi ficar se afastando de mim o tempo todo”, comentou o eliminado após ver um vídeo da influenciadora falando que uma pessoa que quer fama a todo custo pode passar por cima das outras. Ana Maria perguntou se Luciano pensou no que ele queria fazer para se tornar famoso e alertou o brother: “Fama não cai do céu, o caminho é árduo”. O brother respondeu que é ator, bailarino e modelo e, mesmo criando conteúdos nas redes sociais como influenciador, prefere focar nessas três áreas. A apresentadora aconselhou Luciano a focar no seu objetivo: “O sucesso não chega no seu querer, ele chega no seu caminhar”.