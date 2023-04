Morre Lasse Wellander, guitarrista do Abba, aos 70 anos

Artista foi diagnosticado com câncer, que se espalhou pelo corpo nos últimos dias de vida

Reprodução/Instagram/@abba Músico enfrentava complicações de um câncer



O músico Lasse Wellander, guitarrista da banda Abba, morreu na última sexta-feira, aos 70 anos, por complicações de um câncer. Segundo a família, o artista viveu uma fase de piora nos últimos dias de vida, em que a doença se espalhou por outros órgãos do corpo. “No início da sexta-feira, ele morreu cercado por seus entes queridos”, descreveu comunicado oficial de parentes. Nas redes sociais, o grupo Abba emitiu uma nota agradecendo pelas memórias com Wellander. “Lasse era um amigo quero, um cara divertido e um superguitarrista. A importância de sua criatividade posta nos estúdios, junto ao seu sólido trabalho na guitarra, era imensa. Nós lamentamos sua trágica e prematura morte. Relembramos as palavras bondosas, o senso de humor, o riso no rosto e a brilhante musicalidade do homem que desempenhou um papel tão importante na história do Abba. A saudade será profunda e nunca esquecida”, escreveram os membros Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus e Benny Andersson. O músico passou por diferentes gravações do grupo dos sucessos “Dancing Queen” e “Gimme! Gimme!’ entre as décadas de 70 e 80.