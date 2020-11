Morre o ator Jonas Mello aos 83 anos; ele está no ar em ‘Flor do Caribe’

O artista, que passou pelas principais emissoras do país, foi encontrado morto em casa por um primo

Reprodução/Globo Jonas Mello em 'Flor do Caribe', na Globo



O ator Jonas Mello morreu na tarde da última quarta-feira, 19, aos 83 anos. A informação foi divulgada por um amigo do artista por meio da página do artista no Facebook. Ele foi encontrado morto na sua casa em Santana, zona Norte de São Paulo. A irmã do ator, Josefina Rodrigues de Mello, contou, em entrevista à TV Globo, que ele passou mal e ligou para um primo pedindo ajuda, mas quando o parente chegou para prestar socorro, ele já estava sem vida. A causa da morte ainda não foi informada e nem os detalhes do funeral.

“Infelizmente Jonas se foi, para tristeza de muitos. Fui seu amigo mais próximo nos últimos 10 anos, pois me tornei seu ajudante para que entrasse no mundo digital, para que não ficasse parado no tempo. Tive o prazer de incluir ele no Facebook e ajudá-lo com seus e-mails”, escreveu Edson Brandão, amigo de Jonas Mello, na rede social. O artista era solteiro e não teve filhos. Seu último trabalho na televisão foi em 2013, quando viveu Arruda na novela “Flor do Caribe”, que está sendo reprisada na Globo atualmente. A carreira na TV começou na mesma emissora, em 1969, integrando o elenco de “A cabana do Pai Tomás” e teve passagem pelas principais emissoras dos país, atuando na Record, Band, SBT, Gazeta, Cultura e nas existas Tupi e Manchete. No cinema, seu último trabalho foi em 2010 no filme “Lula, o filho do Brasil”. Jonas também era dublador e emprestou sua voz a diversas animações.