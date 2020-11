Rafinha Bastos comenta sobre carreira nos EUA: ‘O que é engraçado, é engraçado em qualquer língua’

Humorista participou da edição desta terça-feira, 18, do programa De Tudo Um Pouco

O humorista e youtuber Rafinha Bastos comentou sobre sua ida aos Estados Unidos e o novo desafios de sua carreira. Ele participou da edição desta quarta-feira, 18, do programa De Tudo Um Pouco, transmitido de terça à sexta às 21h no Panflix e no canal Jovem Pan Entretenimento. Ao ser questionado sobre a ida, Rafinha disse que já morou nos EUA quando jogava basquete e que o humor abriu esta porta novamente. “Eu joguei basquete universitário e eu me machuquei nos Estados Unidos. Me machuquei brigando. Era uma pessoa muito agressiva. Quebrei a maçã do rosto e a mandíbula. A comédia é a segunda tentativa”, disse o humorista, que continuou, comentando a elaboração das piadas no solo americano. “O que é engraçado, é engraçado em qualquer língua. Se as pessoas se identificam e se a piada é bem construída, vai dar certo em qualquer lugar do mundo”, explicou Rafinha.

Outro ponto abordado pelo humorista na entrevista foi a diferença da reação do público sobre piadas polêmicas. Segundo Rafinha, fora do Brasil, os humoristas tem que se policiar para evitar deslizes. “Lá é 50 vezes pior. Lá um comediante pequeno num clube de comédia fala uma coisa equivocada e não volta mais lá. Sinto que aqui temos mais liberdade do que lá”, disse o humorista que também declarou sentir culpa por estar longe do filho por conta de um desafio que ele propôs para si mesmo. “O difícil pra mim é explicar o que eu to fazendo nos Estados Unidos. É muito difícil pra ele entender. Ele fala ‘mas nos Estados Unidos você não é famoso. Porque você vai lá e tá longe de mim?’. E é um processo que, um dia, eu espero que ele entenda.Eu carrego uma culpa disso. Eu fico no máximo dois meses e meio e ai volto e passo 10 dias (no Brasil)”, disse.

