‘A Fazenda 12’: Jojo vence prova do Fazendeiro e está fora da roça

Mirella, Stéfani e Mateus Carrieri estão na roça de amanhã; votação já está aberta

Reprodução Jojo Todynho vence a prova do Fazendeiro



Depois de um dia de muitas confusões e acusações de manipulação em A Fazenda, Stéfani, Jojo e Mateus Carrieri participaram da Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira, 18. A prova no Fazendão era composta por vários alvos que os peões precisavam lançar bolas para completar uma frase. O vencedor da prova foi Jojo. Stéfani e Mateus estão na roça, junto com Mirella que foi vetada da prova ontem por Mariano.

Em uma disputa de sorte, quem será que voltará para a sede para ficar com o poderoso chapéu? 🔥😶 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/zwGnbg9kal — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2020