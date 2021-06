Morre o escritor e jornalista Artur Xexéo, aos 69 anos

Artur estava lutando contra um linfoma e não resistiu

Reprodução/ Globonews Artur Xexéu faleceu neste domingo, dia 27 de junho



O escritor e jornalista, Artur Xexéo, faleceu neste domingo, 27, aos 69 anos vítima de um linfoma. Conhecido por adaptar peças teatrais e musicais para a teledramaturgia, é um dos nomes mais conhecidos do setor no Brasil. Xexéo era comentarista de cultura na rádio CBN e do Estúdio i, do canal GloboNews, que inclusive confirmou a morte do artista durante a noite deste domingo. Tricolor de coração, o jornalista foi homenageado pelo Fluminense. “O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento do jornalista Artur Xexéo, Tricolor de coração. Desejamos muita força aos familiares e amigos”, escreveram nas redes sociais. Colegas de trabalho do escritor também o homenagearam.