Paulinho da Viola descobre tumor após ter sangramento digestivo

Artista de 80 anos foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida nesta segunda-feira, 31, e passa bem

Reprodução/Instagram/paulinhodaviola



O cantor Paulinho da Viola descobriu um tumor estromal gastrointestinal, também chamado de GIST, após ser submetido a uma bateria de exames. O artista de 80 anos foi internado no domingo, 30, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a um sangramento digestivo e na manhã desta segunda-feira, 31, passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. No boletim médico divulgado nesta tarde, conta que os exames revelaram “um GIST de intestino delgado” e com esse diagnóstico, Paulinho foi submetido a uma enterectomia para tratamento dessa lesão. “A operação transcorreu normalmente e o paciente passa bem”, garantiram os médicos. A equipe do artista explicou à Jovem Pan que não se trata de um diagnóstico de câncer: “O GIST é um tumor muito específico, mas a biópsia ainda será feita. Ele não implica em tratamentos quimioterápicos e coisas do gênero”. Paulinho foi para o hospital após sentir uma indisposição e o show que realizaria na noite de domingo em Três Rios, no Rio de Janeiro, foi cancelado por orientação médica. O comunicado foi divulgado nas redes sociais do cantor, que recebeu mensagens de apoio dos fãs.