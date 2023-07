Namorando? Equipe de Luan Santana se manifesta após foto de beijo vazar

Rumores de affair se intensificaram após influenciadora ser vista usando roupa do cantor

Reprodução/Instagram/luansantana Luan Santana está solteiro, garantiu assessoria do cantor



A presença de uma loira no palco de um show realizado por Luan Santana no último sábado, 29, em Curitiba, gerou especulações sobre o estado civil do artista. A jovem em questão é Débora Morais, que soma pouco mais de 100 mil seguidores e se define no Instagram como criadora de conteúdo digital. Um detalhe que chamou atenção foi que antes de subir no palco, o sertanejo usou um sobretudo branco e azul que, posteriormente, Débora vestiu para aguentar o frio que fazia no momento do show. Os rumores de que Luan estaria namorando a influenciadora aumentaram após o colunista Leo Dias publicar uma foto na qual o artista aparece em clima de romance dando um beijo na boca de Débora. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do artista esclareceu: “Luan está solteiro”. A influenciadora não se manifestou sobre o assunto nas redes sociais. Ela é de Florianópolis, Santa Catarina, tem 21 anos e costuma postar fotos mostrando seus looks, sua rotina de treinos e seu amor pela natureza. Luan não assume um novo relacionamento desde maio, quando colocou um fim no seu noivado com Izabela Cunha. O casal ficou junto por quase dois anos.