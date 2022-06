Morre Paulo Diniz, compositor de ‘Pingos de Amor’, aos 82 anos

Artista faleceu na manhã desta quarta-feira, 22, em casa e de causas naturais; governador Paulo Câmara disse que ‘Pernambuco perdeu um grande nome da música popular’

Reprodução/Instagram/cantorpaulodiniz Paulo Diniz morreu de causas naturais em Recife nesta quarta-feira, 22



O cantor e compositor Paulo Diniz, responsável por sucessos como Pingos de Amor e Bahia Comigo, morreu nesta quarta-feira, 22, aos 82 anos. O pernambucano faleceu em sua casa, no bairro de Boa Viagem, em Recife, às 7h da manhã. Em nota, a equipe do artista informou que ele morreu de causas naturais. O velório e enterro serão restritos aos amigos e familiares e o local não foi divulgado. Paulo viveu o auge da sua carreira artística na década de 1970, época em que vivia no Rio de Janeiro. Ele se destacou por suas composições e Pingos de Amor, que foi lançada em 1971, foi regravada por diversos artistas, como Paula Toller, do Kid Abelha.

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), lamentou a morte do compositor em uma nota de pesar: “Pernambuco perdeu um grande nome da música popular, o cantor, compositor e locutor Paulo Diniz. Autor de grandes sucessos, entre eles a conhecidíssima “Pingos de amor”, fez carreira no sudeste trabalhando ao lado de grandes nomes da música brasileira, mas sempre manteve as raízes fincadas no seu Estado natal, para onde retornou consagrado. Quero externar meu pesar e minha solidariedade aos seus familiares, amigos e muitos fãs, neste momento de profunda tristeza”.