Morre o autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, aos 93 anos, em São Paulo

Dramaturgo morreu por complicações de insuficiência renal crônica, segundo o Hospital do Coração (HCor); velório será nesta terça-feira (7)

O dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa morreu na manhã desta terça-feira (7), aos 93 anos, em São Paulo. Autor de novelas como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer e Terra Nostra, ele faleceu em decorrência de complicações de insuficiência renal crônica, informou o Hospital do Coração (HCor).

Segundo a TV Globo, o velório será realizado nesta terça-feira, das 15h às 21h, no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, na região central da capital paulista.

Benedito enfrentava problemas de saúde nos últimos anos. Em janeiro, ficou internado por 19 dias no HCor para tratar uma infecção urinária associada a um quadro de insuficiência renal crônica.

Relembre a trajetória

Dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa

Nascido em 1931, em Gália, no interior de São Paulo, Benedito Ruy Barbosa passou a infância em Vera Cruz. Após perder o pai quando tinha 11 anos, começou a trabalhar cedo para ajudar no sustento da família. Foi auxiliar de escritório, vendedor de verduras, faxineiro e, mais tarde, revisor do jornal O Estado de S. Paulo, onde iniciou sua trajetória na escrita.

Seu primeiro romance, Fogo Frio, foi adaptado para o teatro e premiado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), abrindo caminho para a carreira como roteirista.

A estreia na televisão ocorreu em 1966, com Somos Todos Irmãos, na TV Tupi. Depois, trabalhou em emissoras como Excelsior, Record e TV Cultura. Em 1971, escreveu Meu Pedacinho de Chão, produção exibida pela TV Cultura e pela Globo.

Em 1976, passou a integrar o elenco de autores da Globo, onde consolidou sua carreira. Na emissora, assinou novelas como Cabocla e, posteriormente, transferiu-se para a TV Manchete, onde escreveu Pantanal, em 1990. A obra marcou a dramaturgia brasileira ao realizar gravações em locações naturais e retratar o bioma do Pantanal.

Após o sucesso, retornou à Globo e escreveu Renascer (1993), O Rei do Gado (1996), Terra Nostra (1999) e outras produções que abordaram temas como imigração italiana, conflitos por terras, vida no campo e relações familiares.

Ao longo da carreira, também revisitou obras de sua autoria, como os remakes de Sinhá Moça, em 2006, e Meu Pedacinho de Chão, em 2014. Seu último trabalho foi Velho Chico, exibido em 2016.

Fora da televisão, Benedito teve uma vida pessoal marcada por discrição. Foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Barbosa, que morreu em 2014, vítima de um câncer. Juntos, tiveram quatro filhos: Edmara Barbosa, Edilene Barbosa, Ruy Maurício Tranquilli Barbosa e Marcelo Barbosa.

A família seguiu os passos do genitor na televisão: Edmara, a filha mais velha, também foi para o mundo das telenovelas. Trabalhou nas versões dos anos 2000 de Cabocla e Sinhá Moça e esteve por trás de Paraíso, de 2009. Além disso, Edmara é mãe de Bruno Luperi, autor que realizou a segunda parte de Velho Chico e os remakes de Pantanal e Renascer, baseados no texto original do avô.

Edilene, a filha mais nova, também colaborou com Bruno Luperi em Renascer e Pantanal. Ela também é responsável, junto do pai, por Meu Pedacinho de Chão, de 2014, que fez sucesso na faixa das 18h da Rede Globo.

Já Marcelo Barbosa, que é músico e produtor, e o irmão Ruy Maurício, possuem uma vida mais reclusa e não são atores.

*Com informações do Estadão Conteúdo