Fãs do BTS inscrevem Pietra Bertolazzi como mesária após influenciadora criticar o grupo

Retaliação acontece após ela dizer que os integrantes são 'afeminados' durante a apresentação da banda sul-coreana na final da Copa do Mundo

Os fãs do grupo sul-coreano BTS se revoltaram com a influenciadora digital Pietra Bertolazzi após ela chamar os integrantes de “afeminados” depois da apresentação da banda na final da Copa do Mundo 2026.

Armys, como são chamados os fãs do grupo, conseguiram informações pessoais de Pietra e a inscreveram para ser mesária nas eleições presidênciais de outubro, em diversos estados do Brasil.

Além disso, eles também fizeram a suposta filiação dela ao Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também já foi alvo de críticas da influenciadora.

Seguindo com as retaliações, os armys teriam cadastrado o e-mail e número de celular de Pietra em listas de transmissão de anúncios e mensagens publicitárias e criaram perfis em seu nome em plataformas como OnlyFans, OLX e iFood.

Após as retaliações, Pietra anunciou que vai se afastar das redes por um tempo.

Em 2024, Pietra foi multada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por divulgar informações falsas sobre a primeira-dama Janja. Recentemente, ela se envolveu em outra polêmica ao defender publicamente o fim do voto feminino.

A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria da influenciadora mas ainda não obteve retorno. Assim como com o PT, para confirmar a filiação de Pietra e aguarda retorno.