‘Morte’ de Silvio Santos por ‘fimose’ vira piada na internet: ‘Deixem ele viver’

‘Ele está em plena saúde’, afirmou a assessoria de imprensa do apresentador

Reprodução/SBT Mais uma vez Silvio Santos virou assunto nas redes sociais



O apresentador Silvio Santos foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 17, após colocarem no Wikipédia, site que se define como uma enciclopédia livre, que ele tinha morrido e causa foi “fimose”. O assunto rapidamente virou piada nas redes sociais e diversas pessoas começaram a dizer que toda semana “matam” o dono do SBT no Twitter e, realmente, por diversas vezes o nome do apresentador foi parar no trending topics por causa notícias falsas do gênero. “Ele está em plena saúde”, garantiu a assessoria de imprensa do apresentador à Jovem Pan. “Incrível como o pessoal gosta de matar o Silvio Santos”, comentou um seguidor. “Deixem o Silvio viver, gente”, escreveu outro. “Quando o Silvio Santos morrer de verdade eu não vou acreditar” acrescentou mais um.

Hoje eu acordo e tá Silvio Santos como o assunto mais comentado do Twitter pq morreu pela quinta vez este ano. E sabe de quê? Fimose. Colocaram até na winkpedia. Só pra chocar o povo judeu.😂 pic.twitter.com/z9SkaHCVzG — Gabi Guimarães (@gabirutcha) November 17, 2020

Silvio santos vendo que a internet já matou ele de novo pic.twitter.com/QuPfHzWcdd — Você faria? (@ojeanfarias) November 17, 2020

Já mataram o Silvio Santos de novo? Kkkkkkkk — Camisa 8 ᵉˡᵉ ʰᵘᵐᶦˡʰᵃ (@do_vamos) November 17, 2020

quando o Silvio Santos morrer de verdade eu não vou acreditar — Glenda (@EitaGlenda) November 17, 2020

Kkkkkkkkkkkkk deixem o Silvio viver gente … SILVIO SANTOS https://t.co/ALVHipGznN — Daniele Parolize🐇 (@Daniparolize) November 17, 2020