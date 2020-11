Após doação anônima de R$ 1 milhão ao Teleton, fãs comentam: ‘Foi o Silvio Santos’

Apresentador, de 89 anos, que se encontra em isolamento social por ser do grupo de risco da Covid-19, não está presente nesta edição do evento

Reprodução/SBT Eliana estava apresentando o Teleton quando a doação anônima aconteceu



O Teleton, evento do SBT que arrecada doações para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), recebeu uma feliz surpresa na noite deste sábado, 7. A apresentadora Eliana estava no palco quando recebeu uma mensagem no ponto eletrônico. “Estou recebendo aqui uma informação. Posso falar mesmo? Nunca vi isso acontecer”, disse a loira. “É um doador anônimo, empresário, que fez uma doação de R$ 1 milhão”, revelou surpresa. No Twitter, os telespectadores começaram a cogitar que a doação havia sido do dono da emissora, o apresentador Silvio Santos. “Todo ano o ‘doador anônimo'”, escreveu o perfil EpicTimeChat. Um usuário da rede social respondeu: “Vulgo Silvio Santos”.

“A gente tocou o coração desse empresário, ele ligou aqui e não quis se revelar. Que Deus abençoe você e a sua família”, disse Eliana. Antes da doação, o placar estava em 10 milhões. “Só eu que sempre acho que esse doador anônimo que sempre surge quando o placar tá com dificuldades no #Teleton é o Silvio Santos?”, opinou um. “Silvio Santos sempre foi assim, quando ele ajuda alguém ele prefere que fique entre eles e não saia espalhando. E isso é muito bacana e bonito”, disse outro. O Teleton já arrecada R$ 17 milhões. O apresentador, de 89 anos, que se encontra em isolamento social por ser do grupo de risco da Covid-19, não está presente nesta edição do evento.