Maisa rebate seguidor que a chamou de sem graça: ‘Sou uma mulher e não humorista’

Apresentadora ficou incomodada com um comentário feito em suas fotos

Maisa - 09/11/2020



A apresentadora Maisa não gostou nada de um comentário feito por um seguidor no Twitter e decidiu dar sua responder. O homem em questão compartilhou um post feito pela artista com algumas fotos dela e escreveu o seguinte: Sabe aquela menininha engraçadinha? Pois é perdeu a graça!!!”. A ex estrela do SBT rebateu: “Sou uma mulher e não sou humorista! Mas também pode ser que você ouça muito isso, né? Que era mais interessante quando era bebê e não digitava qualquer merda na internet… se não te falaram, eu falei. Beijos e boa semana pra ti”.

Após a resposta de Maisa, o seguidor passou a receber inúmeras críticas nas redes sociais e chegou a declarar: “Não sabia que não podia dar minha opinião! Não ofendi ninguém e estou sendo bombardeado!!!”. A apresentadora começou na televisão aos três anos e construiu sua carreira na emissora de Silvio Santos. Aos 18 anos, ela decidiu não renovar seu contrato com o SBT e disse em seu último programa que vai tirar um tempo para se descobrir enquanto artista. Vale ressaltar que ela possui um contrato com a Netflix.