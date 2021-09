Muito ouro! Carla Diaz comemora reprise de ‘O Clone’: ‘Marco na minha carreira’

Em publicação no Instagram, atriz relembrou personagem Khadija, filha de Giovanna Antonelli na história; novela volta ao ar após 20 anos, no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

A atriz Carla Diaz comemorou nas redes sociais a volta da novela “O Clone“, que será reprisada após 20 anos. Em publicação feita no Instagram nesta quarta-feira, 1º, a ex-BBB lembrou da personagem Khadija, filha de Jade, personagem da Giovanna Antonelli, e de Said, interpretado por Dalton Vigh. “Essa novela que eu tenho tanto carinho e que representa um marco na minha carreira. Afinal, Khadija é eterna, né?”, escreveu a atriz na publicação, que acompanhou uma foto dela como a personagem. “Inshallah”, completou, citando o bordão de Khadija. O anúncio do retorno de O Clone foi feito pela apresentadora Ana Maria Braga nesta terça-feira, 31. Assim como Diaz, a apresentadora também disse que a novela, a primeira na qual fez uma participação especial, “marcou a vida”. “Tinha acabado de sair da minha fase do câncer bem sério, onde eu tinha raspado a cabeça, meu cabelo estava começando a crescer, estava inchada por causa da quimioterapia. Foi uma época que marcou muito a minha vida, eu continuei trabalhando e fez toda a diferença eu ter ido [participar da novela] nesse momento tão especial, eu tinha chegado há pouco tempo na Globo”, falou a apresentadora. Sucesso de Glória Perez, a reprise de O Clone começa a partir de 4 de outubro, substituindo ‘Ti Ti Ti’, no “Vale a Pena Ver de Novo”.