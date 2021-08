Com Carla Diaz, filmes inspirados no caso Richthofen estreiam no Amazon Prime em 24 de setembro

‘A Menina que Matou os Pais’ e ‘O Menino que Matou Meus Pais’ estreia no Brasil e em mais 240 países e territórios

Divulgação Amazon Prime Carla Diaz e Leonardo Bittencourt estão nos papéis de Suzanne e Daniel Cravinhos



Depois de ter sua estreia no cinema adiada devido à pandemia de Covid-19, os filmes inspirados no caso de Suzane von Richthofen chegam ao Amazon Prime Video em 24 de setembro, no Brasil e em mais de 240 países e territórios. ‘A Menina Que Matou os Pais’ e ‘O Menino Que Matou Meus Pais’ são estrelados por Carla Diaz, no papel de Suzane, e Leonardo Bittencourt como Daniel Cravinhos, acusados de matar os pais de Suzane em 2002. Cada longa tem aproximadamente 80 minutos de duração e conta um ponto de vista diferente da história do casal que chocou o Brasil ao se declararem culpados pelo brutal assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen. Ao longo dos filmes, são apresentados o caso e possíveis motivos do casal para ter cometido essa atrocidade. Os roteiros, escritos por Ilana Casoy e Raphael Montes, têm como base informações contidas nos autos do processo que terminou com a condenação dos dois.

A direção de ambos os filmes é de Mauricio Eça e o elenco também conta com Allan Souza Lima, Kauan Ceglio, Leonardo Medeiros, Vera Zimmermann, Augusto Madeira, Debora Duboc, Marcelo Várzea, Fernanda Viacava, Gabi Lopes e Taiguara Nazareth. A produção é da Santa Rita Filmes em coprodução com a Galeria Distribuidora e o Grupo Telefilms. Para assistir às produções é preciso ter assinatura do Amazon Prime Video. No Brasil, a assinatura é de R$ 9,90 por mês ou R$ 89 por ano. É possível testar 30 dias gratuitamente. O streaming também tem em seu catálogo outras produções brasileiras que têm feito sucesso: ‘Dom’, ‘Manhãs de Setembro’, ‘5X Comédia’, ‘Soltos em Floripa’ e ‘Tudo ou Nada: Seleção Brasileira’. Além disso, também conta com as produções originais como ‘Um Príncipe em Nova York 2’, ‘Sem Remorso de Tom Clancy’, ‘The Boys’, ‘Modern Love’ e ‘The Marvelous Mrs. Maisel’.

Assista abaixo o trailer das produções: