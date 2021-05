MC VK fala sobre queda de MC Kevin: ‘Não fui autor de nenhuma situação’

Cantor, que já prestou depoimento, afirma que é falso o áudio em que ele é apontado como a pessoa que incentivou o funkeiro a ir para o 5º andar e pular de uma varanda para outra

Reprodução/Instagram/mckevin/18.05.2021 MC VK afirmou que não incentivou MC Kevin a fazer nada e enfatizou que está de luto



O cantor MC VK está sendo criticado nas redes sociais após vazar um suposto áudio em que um amigo de MC Kevin fala que foi VK quem incentivou o funkeiro a deixar sua mulher, a advogada Deolane Bezerra, dormindo no 11º andar para ir curtir com os amigos e algumas mulheres no 5º andar de um prédio em que estavam hospedados na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Kevin morreu após cair da varanda do apartamento e uma das teorias é que o funkeiro se desesperou quando achou que a mulher estava chegando ao local em que ele estava e tentou pular para a varanda do apartamento ao lado. VK prestou depoimento na última segunda-feira, 17, e usou as redes sociais para dizer que não está envolvido na queda do amigo e declarou que está sendo “caluniado” nas redes sociais.

“Não acreditem em nenhuma opinião, a verdade vai ser exposta, eu tenho o compromisso de passar o ocorrido para vocês. Todas as notícias são falsas. Estou sem alma, exausto, em delegacia dando testemunhos, sem celular e [lidando] com a perda do meu irmão”, escreveu VK nos stories do Instagram. “Peço o silêncio de vocês por respeito ao Kevin, pelo acontecido e pelo fato de eu ter o compromisso de fazer vocês todos saberem a verdade, que é uma só! Não fui autor de nenhuma situação, vocês saberão”, acrescentou. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, VK aparece chorando ao lado de Kevin ensanguentado logo após a queda. “No áudio do vídeo que está sendo divulgado, eu digo: ‘Não foi normal’. Deduziram que eu disse: ‘Não foi por mal’”, disse o cantor, que enfatizou que está de luto pela perda do amigo. “Estou sofrendo ameaças e sem chão por dentro, quem conhece meu coração, conhece”, finalizou. Outra teoria sobre a morte de Kevin é que ele teria tentado pular do 5º andar na piscina e acabou batendo a cabeça na borda. A Polícia Civil do Rio de Janeiro segue investigando o caso.

AUDIO DIZENDO QUE O MC KEVIN FOI INCENTIVADO POR SEU “AMIGO” MC VK A TRAIR A ESPOSA E PULAR A SACADA ‼️😮 pic.twitter.com/Z42ICs5P3W — Henriiq (@henriiqofc) May 17, 2021

mano, EU não acredito nessa fita de o Mc VK ter incentivado ele, pq no áudio fala que a mulher do Kevin tava dormindo e a mulher do Kevin fala que quando aconteceu (ele cair), ela estava em um apartamento (alguns andares acima) com uma amiga então assim, tá muito desconexo isso — Matheus. (@mathsssaint) May 17, 2021

Comentários na foto do MC vk, se essa história de que ele influenciou o Kevin a pular for vdd moio🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/62u0Db5kKJ — 𝓚𝓯 ᶜʳᶠ (@flanatik) May 17, 2021