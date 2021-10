Mulher de Roberto Justus esclarece se ele exige que ela faça maquiagem antes dele acordar

Ana Paula Siebert também revelou se já foi traída pelo empresário e se conversa com Ticiane Pinheiro

Reprodução/Instagram/anapaulasiebert/20.10.2021 Ana Paula Siebert deu detalhes do seu relacionamento com Roberto Justos



A influenciadora digital Ana Paula Siebert decidiu esclarecer alguns rumores sobre sua relação com o empresário e apresentador Roberto Justus. Nos últimos dias, começou a circular nas redes sociais que o marido de Ana Paula exige que ela acorde antes dele, pois ele não quer ver a parceira sem maquiagem. Respondendo uma caixinha de perguntas no Instagram, a influenciadora negou que isso acontece: “Essa é a mentira mais mentirosa que li nos últimos dias… quem inventou deveria ter vergonha de escrever algo tão tosco (risos)”. Por outro lado, ela confirmou que cada um possui seu próprio banheiro, mas negou que o casal dorme em camas separadas. “Nunca dormimos separados, mais uma invenção de alguém.”

Na conversa com os seguidores, Ana Paula também enfatizou que sempre foi muito vaidosa e que já realizou cirurgias plásticas, sendo uma rinoplastia a mais recente: “Adoro me arrumar e me cuidar, me faz tão bem”. Um seguidor quis saber se era verdade que ela já tinha sido traída e ela respondeu. “Mentira! Confio muito no meu marido. Ele não é desse tipo, mas se souberem de algo aceito por direct (risos). Roberto, todos de olho em você”. A influenciadora também negou que não fala com a apresentadora Ticiane Pinheiro, que foi casada por sete anos com Justus e teve uma filha com ele, Rafaella. “Nos falamos sempre sobre a Rafa! Não temos motivos nenhum para não nos falarmos! Respeito ela e a história dela e principalmente a Rafa, portanto nos falamos sim, conversamos sobre decisões importantes para o bem e harmonia de todos da família, pois é isso o que importa”, concluiu.