Val Marchiori anuncia retorno de ‘Mulheres Ricas’ e desabafa sobre fortuna: ‘Nada é fácil na vida’

Reprodução/Pânico Val Marchiori, empresária e ex-participante do reality show Mulheres Ricas, foi a convidada do programa Pânico desta terça-feira, 19



Nesta terça-feira, 19, o programa Pânico recebeu a socialite Val Marchiori. Conhecida por sua participação nas duas temporadas do reality show Mulheres Ricas, exibido entre 2012 e 2013, a empresária confirmou em entrevista a volta do programa, que agora será transmitido pela Rede TV e terá um elenco inédito. “Faz dois anos que estamos no projeto, conseguimos a marca e vai ser sucesso. A gente negociou, estará no ar na Rede TV, negociamos também com a Sony, mas ainda não temos os detalhes. Temos um elenco, são cinco mulheres novas, não conheço muitas delas. A gente procura mulheres realmente empreendedoras, o empoderamento feminino, que tenham empresas e trabalhem. Não são apenas influenciadoras, é a vida de cada uma. Cada uma tem seu perfil, mas sempre dá discussões, eu mesma tenho uma opinião forte.”

Val ainda descreveu sua experiência no Mulheres Ricas e a fama internacional que adquiriu na época. Segundo ela, seu passado antes da fama e riqueza foi de muita humildade e luta. “A primeira edição foi a mais divertida, o Brasil era a bola da vez. Fui capa de jornais internacionais por causa disso. Uma pessoa de família humilde que ficou rica, queriam saber como era a mulher rica no Brasil. Até hoje vou para fora e o pessoal fala ‘hello, hello’. A gente luta para ter uma vida confortável, dar uma educação para os filhos. Eu detesto aquelas pessoas que falam que tem sorte, nada é fácil na vida. A riqueza depende do padrão de vida de cada um.”

