Mulher de Ronaldo Fenômeno diz ‘sentir nojo’ do Brasil após falta de apoio à candidatura do marido na CBF

Indignação de Celina foi expressa em uma postagem onde ela afirmou que “o sistema é PODRE”, ressaltando a persistência da corrupção dentro da CBF

Reprodução/Instagram/@celinalocks Celina Locks é casada com o ex-jogador Ronaldo Fenômeno



Celina Locks, esposa do ex-jogador Ronaldo, manifestou sua insatisfação nas redes sociais em relação à ausência de apoio do marido em sua tentativa de se candidatar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ronaldo havia anunciado sua intenção de concorrer no final do ano passado, mas acabou desistindo ao perceber que não contava com o respaldo necessário de dirigentes das federações estaduais. A indignação de Celina foi expressa em uma postagem onde ela afirmou que “o sistema é PODRE”, ressaltando a persistência da corrupção dentro da CBF. Sua crítica reflete um descontentamento com a atual estrutura da entidade, que, segundo ela, não favorece novas lideranças e ideias.

Atualmente, Ednaldo Rodrigues ocupa a presidência da CBF, cargo que ocupa desde 2021. Ele convocou eleições para a próxima segunda-feira, dia 24. Para que um candidato possa se inscrever, é imprescindível obter o apoio de pelo menos quatro federações estaduais e quatro clubes das Séries A ou B do Campeonato Brasileiro. Ronaldo, ao buscar apoio para sua candidatura, se deparou com “23 portas fechadas”, o que demonstra a dificuldade enfrentada por ele. A maioria das federações, segundo o ex-atacante, está alinhada com a gestão atual, o que inviabilizou sua participação no pleito. Ele reconheceu que, sem o suporte necessário, não há como seguir em frente com sua candidatura.

