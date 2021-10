Theo Becker critica Record e manda recado a atores da Globo: ‘Jamais aceitem ir para lá’

Ator fez sérias acusações a emissora de Edir Macedo e disse que o canal tentou destruí-lo por anos

Reprodução/Instagram/theobecker/21.10.2021 Theo Becker não poupou críticas a Record nas redes sociais



O ator Theo Becker surpreendeu nesta quinta-feira, 21, ao criticar a Record e mandar um recado direcionado aos atores que estão trabalhado na Globo. “Jamais aceitem ir para a Record, mesmo que te ofereçam um salário 10 vezes maior, faça qualquer outra coisa, até figuração, mas não faça a mesma cagada que muitos fizeram, como eu fiz de aceitar ir para lá”, escreveu no Twitter. “Você deixaria um semi gerente e pastor de banco ser produtor de elenco e cuidar das novelas de sua empresa? Pois bem… tem emissora que faz isso. E pode dar adeus a sua carreira depois disso.” Em uma outra publicação, o artista deu a entender que pagou impostos para emissora que não repassados a receita e, após quatro anos, sua dívida teria chegado a quase R$ 150 mil.

“A Record tentou me destruir e conseguiu por longos anos, mas agora voltei como uma fênix para fazê-los experimentar a rejeição do público que acompanhou todas as atitudes dessa empresa com os artistas e suas famílias. Procedem de forma egoísta por pontos no ibope nos destruindo”, declarou Theo. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa da Record, mas ainda não obteve retorno. O ator ficou conhecido como assistente de palco do “Planeta Xuxa”, da Globo, em 2001, e atuou na novela “Celebridade”, em 2003. No ano seguinte, ele aceitou o convite da Record e protagonizou o remake de “A Escrava Isaura”. Na emissora de Edir Marcedo, Theo também participou das novelas “Prova de Amor”, “Caminhos do Coração” e “Os Mutantes: Caminhos do Coração” e gerou polêmica ao participar da primeira edição de “A Fazenda”.

