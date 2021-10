‘A Fazenda 13’: Lary Bottino é quinta eliminada com 9,61% dos votos

Valentina foi a mais votada com 62,15% e Gui Araújo teve 28,24% dos votos

Reprodução/ Record Influenciadora digital entrou depois que o programa já tinha começado



Esta quinta-feira, 21, foi de eliminação em ‘A Fazenda 13‘. Gui Araújo, Lary Bottino e Valentina Francavilla disputaram a preferência do público na quinta roça do programa. Entre o trio, o primeiro a ser salvo foi Gui Araújo. E a eliminada foi Lary Bottino com 9,61% dos votos. Valentina foi a mais votada com 62,15% e o apresentador teve 28,24% dos votos. Na enquete da Jovem Pan, a radialista foi a mais votada para permanecer no reality com 46,7% dos votos. A preferida para sair foi Lary, que entrou no lugar de Medrado na segunda semana. Após o anúncio da saída, a influenciadora foi curta no discurso. “Eu tinha receio de ter tido pouco tempo”, revelou.