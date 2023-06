Prefeitura do Rio de Janeiro estuda criar conexão marítima entre aeroportos Santos Dumont e Galeão

Gestão municipal publicou uma Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada sobre a viabilidade da criação de uma linha de barco que ligue os terminais

Tomaz Silva/Agência Brasil Aeroporto do Galeão apresenta fluxo intenso de passageiros



A proposta de uma ligação pelo mar, através de embarcações, que conecte o Aeroporto Santos Dumont ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, conhecido como Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, tem sido estudada por autoridades. Nesta quinta-feira, 29, a Prefeitura publicou uma Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada sobre a viabilidade da criação de uma linha de barco que ligue os terminais. A ideia é aumentar a sinergia entre os dois principais aeroportos da capital fluminense. O Santos Dumont fica na região central da cidade, enquanto o Galeão está localizado na Ilha do Governador, na zona norte. Por via terrestre, a principal conexão entre os dois terminais é a Via Expressa Presidente João Goulart, popularmente conhecida como Linha Vermelha. Uma rodovia marcada por pesados e longos congestionamentos, além de registrar diversos episódios de violência. Por isso, a proposta de transporte pelo mar tem sido sondada pelo governo. Uma empresa já apresentou um projeto nesse sentido e outras manifestações de interesse ainda podem ser feitas ao longo dos próximos dias.

Para o governo do Rio de Janeiro, os dois terminais não podem competir entre si e devem estar cada vez mais conectados. No segundo semestre, o Governo Federal deve começar o processo de enxugamento de voos e, consequentemente, do fluxo de passageiros no Aeroporto Santos Dumont, que em breve fará voos para apenas dois destinos, o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o Aeroporto de Brasília, na capital federal. A iniciativa tenta fomentar o fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, que está extremamente esvaziado. A medida também pretende aliviar o peso do Santos Dumont, que é muito menor e, apenas no ano passado, movimentou mais de 10 milhões de passageiros. Enquanto isso, o Galeão, com capacidade para transportar quase 40 milhões de passageiros, movimentou menos de 6 milhões de pessoas em 2022.