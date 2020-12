Munhoz desabafa após fim do casamento: ‘Culpa minha em errar, não vou me perdoar’

Cantor estava casado com Rhayssa Carvalho há 10 meses e, após o término, decidiu se pronunciar nas redes sociais

Reprodução/Instagram/munhoz_frango Munhoz e Rhayssa terminaram o casamento e o cantor lamentou nas redes sociais



O cantor Munhoz, que faz dupla com Mariano, anunciou o fim do seu casamento de 10 meses com a com a nutricionista Rhayssa Carvalho. No Instagram, o sertanejo postou uma foto abraçado com a ex-mulher e fez um texto dizendo que errou e que lamenta o término. “Vai ser difícil. Vai ser muito difícil aceitar isso tudo, tudo isso por culpa minha em errar contigo de forma sem prestar atenção nas minhas condutas. Eu não vou me perdoar nunca por não ter a mulher da minha vida ao meu lado até o final da minha vida. Como você diz as vidas tomarão seguimentos diferentes. A minha eu não sei o que será de hoje em diante, mais não esqueça o que sempre dizemos um para o outro: ‘eu não sei o que seria da minha vida sem você EU TE AMO’. Vou me cuidar ao máximo para que um dia possamos nos encontrar e continuar aquilo que juramos um para o outro, e nunca esqueça minha pequena, não importa aonde eu estiver vou te amar eternamente, o que tem dentro de mim será sempre seu. Estou aqui gordinha”, escreveu o cantor com vários emojis de choro pelo texto. Munhoz não especificou qual foi se erro e também não apagou nenhuma foto em que está com Rhayssa.