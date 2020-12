Em reta final, Jojo chora ao receber baldinho de cerveja em ‘A Fazenda 12’; assista

Após a formação da roça dupla, os peões ficaram agitados e imploraram pela bebida

Reprodução/Record Jojo chorou ao receber cerveja em 'A Fazenda 12'



“A Fazenda 12” entrou na sua reta final e isso está mexendo com os ânimos dos peões, que estão enfrentando uma roça dupla. Biel, Jojo e Lidi disputam duas vagas na final e Lipe, Stéfani e Tays outras duas. Depois da inesperada formação das roças, que aconteceu na noite de domingo, 13, os participantes voltaram para a sede agitados e foram até a dispensa implorar por um baldinho de cerveja. Eles chegaram a se ajoelhar pedido esse mimo para a produção do programa. Pouco tempo depois, para a alegria dos semifinalistas, o pedido deles atendido e um baldinho de cerveja foi colocado na dispenda. Quando foi anunciado, eles correram empolgados e comemoram o fato de ter uma cervejinha para aliviar a tensão que se instalou no jogo. Jojo ficou tão feliz que começou a chorar. “Eu estava doida para tomar uma cerveja”, declarou a cantora emocionada. O resultado da primeira roça especial será revelado nesta segunda-feira, 14, a segunda roça na terça-feira, 15, e a grande final é na quinta-feira, 17.

