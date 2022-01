Murilo Huff dá detalhes do término com Marília Mendonça: ‘A gente brigava muito’

Cantor também revelou que ‘estava com uma ideia de dar um passo para frente’ no relacionamento

Reprodução/Instagram/@murilohuff Murilo Huff disse que viagem ao México com Marília Mendonça foi a despedida do casal



O cantor Murilo Huff abriu o coração e deu detalhes de como foi o término com Marília Mendonça após uma viagem que fizeram juntos ao México, cerca de dois meses antes da Rainha da Sofrência morrer em um acidente aéreo. O sertanejo, que é pai de Léo, fruto do seu relacionamento com Marília, deu a entender que antes da briga planejava pedir a mão da artista em casamento. “Cada fase que a gente viveu foi necessária, inclusive nosso último término. A gente viajou para o México, nossa última viagem, foi nossa despedida. Foi uma viagem incrível! A gente brigava muito, mas era briga besta, por coisa idiota, só para pirraçar. Nessa viagem, a gente não brigou, a gente só deu uma discutida, mas em meia hora a gente resolveu. Ficamos quase 10 dias juntos, não brigamos, pensei que as coisas iam engrenar. Eu já estava com uma ideia de dar um passo para frente, o Léo já ia fazer dois anos. Chegamos de viagem e terminamos por um motivo bobo”, contou o cantor durante participação no “Podpah”.

O casal teve várias idas e vindas e, para Murilo, o último rompimento do casal precisava acontecer. “Foi um trem muito idiota, mas até isso foi necessário porque eu garanto que tinha 90% de chance de eu estar dentro do avião se a gente estivesse junto porque eu não tinha show naquele final de semana e era uma dos primeiros shows dela [após dois anos de pandemia], ela estava retornando a cantar. Eu a acompanhava muito, principalmente nas datas importantes.” O sertanejo contou que no começo do relacionamento ele resistiu em namorar Marília, pois ela já era muito conhecida e sabia que as pessoas iam dizer que ele se aproximou dela por interesse. Os cantores esconderam o affair por um tempo, mas depois de gravarem uma música juntos a relação se tornou pública. Após a morte da cantora, Murilo deu uma entrevista ao “Fantástico”, da Globo, e explicou que só aceitou falar porque sabia que se ele não topasse, outra pessoa poderia dar a entrevista para se promover. Segundo Murilo, a Rainha da Sofrência era uma pessoa de poucos amigos.