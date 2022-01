Murilo Huff concorda em deixar tutela de bens do filho com mãe de Marília Mendonça

Advogado da família da cantora disse que a decisão foi tomada em comum acordo e desmentiu que patrimônio da artista está estimado em R$ 500 milhões

Reprodução / Instagram @murilohuff Murilo Huff é o pai de Léo, único herdeiro de Marília Mendonça



A abertura do processo de inventário da cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, aconteceu na semana passada, em Goiânia. Léo, de 2 anos, é o único herdeiro da Rainha da Sofrência. Ele é filho da artista com o cantor Murilo Huff e, por ser menor de idade, será acompanhado e tutelado pela avó materna, Ruth Moreira. Em nota enviada à Jovem Pan, o advogado da família de Marília, Robson Cunha, disse que Murilo concordou em deixar a ex-sogra com a tutela do filho no inventário. “Murilo Huff e a família de Marília sempre mantiveram e vão continuar mantendo uma relação harmoniosa e respeitosa, há um carinho recíproco e entendem que o bem principal sempre será o Léo. Por essa razão, inclusive, Murilo Huff concordou em compartilhar com a avó materna a guarda do filho, visto que a avó sempre contribuiu com esse papel na criação do Léo”, informou o advogado.

O valor do patrimônio deixado por Marília não será divulgado, pois a ação está correndo em segredo de Justiça. Foi especulado que os valores do inventário giram em torno de R$ 500 milhões, mas, segundo o advogado, esse valor “não corresponde nem perto da realidade do patrimônio da Marília”. Robson explicou que a cantora não priorizava construir grandes patrimônios e sua prioridade sempre foi ajudar a família e as pessoas que a cercavam. Outro ponto levantado pelo advogado é que a cantora “possuía apenas uma parte da sua carreira”, ou seja, os lucros obtidos com seu trabalho não eram apenas dela. Marília morreu aos 26 anos após sofrer um acidente de avião em Caratinga, Minas Gerais. Dona de hits como Infiel, Todo Mundo Vai Sofrer e Motel Afrodite, a artista se destacou com suas fortes composições e partiu deixando um grande legado na música sertaneja.